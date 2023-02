Elena, la Russe qui facilite la vie des réfugiés ukrainiens dans le sud-Hainaut

Au milieu de la tristesse qu’implique tout exil, Elena apporte un rayon de soleil musical aux réfugiés ukrainiens arrivés chez nous voici près d’un an.

Elena est arrivée de Russie voici plus de 20 ans. Une partie de sa famille est encore là-bas. Mieux que tout autre, elle pouvait comprendre la difficulté de l’exil, de la communication dans une langue inconnue. Et justement, Elena a fait du partage des cultures son métier. Animatrice pour Vitamine Music, elle aime accompagner pas à pas enfants ou adultes dans la découverte d’une autre langue, d’une autre culture. Musicienne et chanteuse, elle marie ses talents pour organiser des ateliers ludiques autour d’idiomes dont le côté parfois...