Encore une opération "anti-deal de rue" à Charleroi: 9 personnes arrêtées au centre-ville

Pour cette opération, la police fédérale a fourni un fourgon cellulaire et deux policiers, la ZP Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes a mis à disposition de Charleroi deux maîtres-chiens renifleurs.

Entre 15 et 23 heures, la police a contrôlé 5 véhicules et 20 personnes. "Quatre personnes étaient en séjour illégal sur le territoire, l'Office des Etrangers a été avisé. Une de ces personnes a fait l'objet d'un placement en centre fermé en vue d'une expulsion", indique un communiqué envoyé par la police de Charleroi. 2,4g de drogues dures (de la cocaïne) ont été saisis et 9 P-V judiciaires rédigés. 5 personnes ont été arrêtées administrativement, et 4 autres judiciairement. "Deux des personnes présentées au parquet ont été placées sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction", précise la police.

Les opérations de ce type continueront à s'enchaîner en 2023 de façon régulière, conclut le communiqué, pour lutter contre la nuisance due aux stupéfiants et pour sécuriser l'espace public.