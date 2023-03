Il n’y aura plus de trains entre Luttre et Manage du 6 mars au 16 avril

Aucun train ne roulera entre Luttre et Manage du lundi 6 mars au dimanche 16 avril. Des bus sont prévus par la SNCB pour pallier l’absence de trains. Le passage à niveau de Gouy-lez-Piéton sera fermé du 27 au 30 mars, et celui de Godarville du 15 mars au 7 avril.

Il faudra aussi s’attendre à du bruit, des lumières de chantier la nuit et un passage de charroi (voitures et camions) sur la zone des travaux. Un chantier mobile travaillera de 7h30 à 16h en semaine, 24h/24 les week-ends du 18-19 mars et 25-26 mars.

”Merci pour votre patience et votre compréhension. Nos équipes prendront toutes les mesures pour préserver au maximum votre confort de vie”, indique Infrabel sur son site web. “Nous mettons tout en œuvre pour que les dates indiquées dans nos communications soient respectées. Il arrive toutefois que nous soyons obligés d’adapter nos plannings (mauvaises conditions climatiques, etc.). Les dates sont donc fournies à titre purement indicatif et sous toutes réserves.”