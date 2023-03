Le SO YOU place de la Digue met la clé sous la porte: "la Covid et la crise énergétique ont été fatales"

La bar "SO YOU" ouvert fin 2020 a définitivement fermé ses portes cette semaine, sur la place de la Digue à Charleroi. Pour le gérant, Sébastien Brohette, c'est la succession des crises qui a mis son établissement par terre. "Pendant la crise Covid, je n'ai pas su payer mes loyers: on a ouvert en octobre, et quinze jours après j'ai dû fermer en raison du virus. Il n'y a pas eu de geste du propriétaire du bâtiment, puis j'ai été condamné à payer intégralement les loyers. Il y a aussi eu les fermetures à 20 heures forcées par la Ville de Charleroi (pour non-respect des mesures Covid, NdlR). Mais on a forcé, on a commencé à remonter la pente, puis la crise énergétique est arrivée. L'un dans l'autre, c'est devenu impossible", peste-t-il, prenant à partie le gouvernement et l'absence d'aides : "il y a bien eu le droit passerelle, mais on a été méchamment taxé par derrière. Et impossible d'aller voir les banques, quand on leur dit qu'on est dans le secteur Horeca, les portes se ferment. Le SO YOU, c'est donc terminé."