Après des années d'abus, elle le quitte... et il lui pourrit la vie en retour: 3 ans de prison

À plusieurs reprises, la jeune femme a été harcelée, recevant plusieurs messages et appels à tout moment de la journée chez elle et sur son lieu de travail. Visiblement lassé de ne pas recevoir de réponses à ses sollicitations, le 2 juin dernier, Anthony a franchi un nouveau palier en forçant la porte d’entrée du domicile de son ex. "Plus tôt dans la journée, il avait insulté des collègues de la victime et promis de débarquer chez elle au soir. Quand la femme est rentrée, elle a découvert que tout était saccagé. Anthony avait planté des couteaux dans des livres, embarqué des chaussures et renversé de la peinture", rappelait la substitute Pied.

Une version pas crédible

Le lendemain de cette dégradation de domicile, Céline est allée déposer plainte à la police et en a profité pour dénoncer un viol dont elle a été victime un mois avant. N’ayant pas confiance en elle (alors que le couple était séparé), Anthony avait "raclé" la culotte de son ex, à la recherche d’une quelconque trace de sperme émanant d’un autre homme. Auditionné sur ces faits, Anthony jurait qu’il s’agissait "d’une habitude dans le couple, puisqu’il n’avait pas confiance envers sa compagne." Version logiquement considérée comme "pas crédible", selon le jugement.

Le dernier fait reproché au prévenu a eu lieu en novembre 2021. À l’issue d’une dispute avec Céline, qui conduisait, le prévenu a tiré le frein à main. La voiture est partie en zigzag sur la route, a percuté la berme centrale avant de se retrouver dans le sens inverse de circulation. La peine prononcée ce mercredi matin est celle qui avait été requise par le parquet.