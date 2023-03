Des pâtes dans de la pâte à pizza : Pastella élu “meilleur restaurant de Belgique” par Takeaway

L’enseigne vient de recevoir un double prix aux Takeaway.com Awards, organisé par l’application de livraison en porte-à-porte : Pastella est sacré pour l’année 2022 “meilleur restaurant de Belgique”, ainsi que “meilleur restaurant du Hainaut”.

Pastella, à La Louvière et Charleroi, gagne le Takeaway Award de "Meilleur restaurant de Belgique" pour 2022. ©Pastella

Côté à 4,8/5 à Charleroi (900 avis) et 4,5/5 à La Louvière (800 avis), Pastella a été repris dans la présélection des awards et proposé aux consommateurs. “Chaque personne qui a un compte Takeaway a eu l’occasion de voter pour son restaurant préféré dans chaque province, ainsi que pour plusieurs catégories notamment le meilleur restaurant végétarien, tenu par une femme, etc.” confie un des gérants, Alen Sayadian. “On a été dans le top 3, puis on a gagné le Hainaut. On y croyait parce qu’on s’était démené pour que nos clients votent pour nous. Mais pour l’ensemble de la Belgique, ça, c’était la grosse surprise de la soirée de cérémonie. C’est une fierté, pour nous mais aussi pour notre équipe qui se démène tous les jours. Quel retour incroyable de nos clients !”

Après 7 mois à Charleroi et bientôt 2 ans à La Louvière, les deux associés songent à ouvrir un troisième point de vente. “En Wallonie, mais on ne sait pas encore où exactement.” Une affaire à suivre.