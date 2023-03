La commune de Courcelles aux côtés des travailleurs de “Carrefour” et Intermarché

À la suite de ce changement d’enseigne, il avait été annoncé qu' “aucune fermeture ni restructuration ne seraient prévues suite à cette reprise mais les travailleurs et les organisations syndicales demeurent inquiets notamment sur leurs futures conditions de travail qui deviendraient moins avantageuses. Ceci découlerait notamment du passage à un système franchisé et à la modification de la commission paritaire. De plus, l’inquiétude est décuplée par la proximité d’enseignes similaires ; cela suscite des questionnements sur l’avenir dû à cette localisation, ” expliquent les autorités communales courcelloise.

Le soutien du Conseil communal de Courcelles tient également à s’assurer de l’avenir du personnel et des 2 enseignes car elles sont toutes les 2 présentes sur son territoire. Intermarché by Mestdagh à Trazegnies et Intermarché à Courcelles.

Afin de rédiger une motion, un groupe de travail issu du Conseil communal reprenant tous les partis politiques (majorité et opposition) s’est tenu le 9 février dernier à l’attention des gouvernements et des ministres compétents.

Une fois rédigé, le texte a été voté à l’unanimité. Ce texte vise à :