Cette police locale fait du crowdsourcing pour savoir où placer ses radars, en demandant aux habitants où flasher

Pour une campagne de contrôle de vitesse des véhicules sur le territoire d’Aiseau-Presles, Châtelet et Farciennes, prévue pour le mois de juin prochain, la police locale a lancé un dispositif original de crowdsourcing. C’est-à-dire qu’ils demandent aux habitants et citoyens leurs avis sur les routes où procéder à des contrôles serait le plus efficace.