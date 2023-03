La statue de Gaston décapitée au centre-ville de Charleroi: "C'est vraiment pathétique, quel scandale!"

Il s'agit bien d'un acte malveillant, selon nos informations, parce que la police locale de Charleroi est allée sur la place Verte aux petites heures pour effectuer les constatations d'usage et récupérer les images de vidéosurveillance du coin, pour identifier le ou les auteur-ices du vandalisme. Le vandalisme étant un délit inscrit dans le Code pénal, il y a fort à parier que le parquet de Charleroi prendra le relais de l'enquête en cours.

Il faudra - aussi - probablement enlever la statue pour préparer les rénovations... encore! En attendant, elle sera recouverte dès aujourd'hui pour éviter des dégradations supplémentaires. "C'est vraiment pathétique, quel scandale", glisse-t-on du côté de la Ville de Charleroi.

À lire aussi

La statue n'en est pas à ses premiers déboires : 7 jours seulement après son installation, elle avait été vandalisée également : les phares de la Fiat 509 avaient été dérobés. Quelques semaines plus tard, des traces de bombe de peinture ont été ajoutées sur certaines parties (génitales notamment) de Gaston Lagaffe. Plus de 16.000€ avaient été nécessaires pour réparer l'objet d'art. Ici, il s'agit d'une pièce maîtresse de la statue en trois pièces (voiture, personnage et panneau d'interdiction de stationner)...

Avant cela encore, c'était la statue de Spirou et Spip, à la gare Centrale, qui été la cible de vandalisme en 2018.