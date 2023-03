Quels châssis pour faire des économies tout en respectant l’environnement ?

Ces châssis et vitrages qui laissent s’échapper le moins de chaleur possible sont rentables en quelques années seulement.

Préférer des châssis en PVC de fabrication belge labellisée bénéficiant d’une double garantie de 15 ans.

Aussi, pour réduire son impact environnemental tout en privilégiant une qualité supérieure, opter pour une fabrication belge s’impose. Avec un niveau d’exigence maximale, choisir une fabrication locale qui est labellisée est l’assurance d’un produit irréprochable.

“Nous fabriquons des châssis haute performance dans nos propres ateliers. Nous appliquons pour cela des critères très stricts. Nos profils en PVC recyclé de haute qualité proviennent du fabricant allemand Kommerling. Les profils en PVC recyclé sont plus solides, car ils ont été cuits plusieurs fois. Dans nos ateliers, nous fabriquons nos châssis à partir de ces profilés en respectant le cahier des charges très strict de Kommerling. Nous sommes d’ailleurs audités deux fois par an par la société allemande. Outre la fabrication, nos équipes de menuisiers qualifiés en assurent la pose directement sur le chantier. C’est un processus extrêmement qualitatif qui nous permet de bénéficier du label de qualité Kommerling Select et de garantir ainsi nos châssis durant 15 ans tout en bénéficiant de la contre-garantie de Kommerling pendant 15 ans également”, explique Barbara Perrone qui dirige l’entreprise FT Châssis située à Mont-sur-Marchienne avec son mari, Franco Tribuzio.

Solidité et sécurité maximales labélisées

Avec une expertise de plus de 20 ans, les châssis PVC fabriqués par FT Châssis se distinguent sur de nombreux aspects. Avec leurs 6 chambres d’isolation et trois joints d’étanchéité pour une parfaite isolation alors que la plupart des autres châssis sur le marché n’en présentent que de deux, ils sont munis de renforts XXXL sur les 4 côtés des châssis et d’une quincaillerie de sécurité renforcée. Les portes sont quant à elle munies d’une quincaillerie avec 9 points d’ancrage contre six habituellement. Ce sont les clés d’une longévité supérieure et d’une parfaite résistance aux tentatives d’intrusion.

FT Châssis a ainsi obtenu des labels de qualité, tels que fabricant Kömmerling Select pour les châssis, Saint-Gobain Glass Expert pour la qualité de ses vitrages, Trustup.be et Quality Pro pour la solidité financière et sociale ainsi que pour la satisfaction de la clientèle.

Un choix à découvrir en showroom tout en visitant l’atelier de fabrication

Autre avantage : il est possible de choisir ses coloris et type de finition directement dans le showroom de FT Châssis. Pas moins de 92 couleurs différentes, avec de nombreuses possibilités de finitions et de moulures y sont exposées. Le PVC pouvant imiter à merveille le bois ou l’aluminium.

FT Châssis ouvre également les portes de son atelier de fabrication en toute transparence. “Il suffit de venir nous rendre visite avec ou sans rendez-vous”, précise Barbara Perrone.

Une visite qui peut être l’occasion de bénéficier d’une des intéressantes promotions proposées par FT Châssis qui vous accueille du lundi au vendredi de 9 à 18 h.

Contact et prise de rendez-vous : 071/54.30.39, 0474/02.63.77, 0800/99.495 ou info@ftchassis.be.

FT Châssis Zoning Vilette Renaissance Rue Chapelle Beaussart, 80 6030 Marchienne-au-Pont.

www.ftchassis.be