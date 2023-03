Fleurus: lecture en musique et dégustation de vins, à la Ferme de Martinrou, ce 30 mars

Pour ce nouveau rendez-vous, le livre exploré sera donc Une Ascension, signé Stefan Hertmans, édité par Gallimard, qui sera lu par Youri Dirkx, en lecture bilingue surtitrée, avec une traduction d’Isabelle Rosselin et une mise en voix de Geneviève Damas. Le tout, emballé dans les notes délicates du violon de Catherine Graindorge.

En quelques mots, l’intrigue ne manquera pas de captiver les spectateurs: un jour, en 1979, le narrateur se promène dans sa ville natale, à Gand, et tombe en arrêt devant une maison abandonnée, qui le fascine. Il la rachète et y vit plus de vingt ans. Au moment de quitter ce foyer, il découvre qu’avant lui, ce fut la maison d’un SS flamand, proche collaborateur du Troisième Reich. Commence alors un long travail de recherche pour en savoir plus et décrypter, si possible, les mécanismes de l’horreur humaine…

Ce "plaisir dit-vin" est organisé par la Ferme de Martinrou en collaboration avec la Compagnie Albertine, l’œnologue Charlie Etenaille et les élèves de la 7e année Traiteur de l’Institut Notre-Dame de Fleurus. La lecture-spectacle commence à 20 h 30 mais l’accueil du public se fait dès 19 h 30.

Étant donné la jauge réduite, il est fortement recommandé de réserver ses places dès maintenant, au 071/81 63 32 ou via le site www.martinrou.be.