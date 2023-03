Super Maria parmi les stars du 8 mars

Vous connaissez Super Mario ? La CSC vous invite à découvrir… Super Maria. Il ne s’agit pas de la star d’une nouvelle série de jeux vidéo mais de la figure de la campagne nationale du syndicat en faveur de la lutte contre les inégalités de genre. “Super Maria, c’est la femme de la vie ordinaire, celle qui bosse autant qu’un homme pour un salaire en moyenne 23,1 % inférieur”, sourit Camille Delhoux, permanente en charge de l’égalité femmes hommes au sein de l’équipe interprofessionnelle de la fédération CSC de Charleroi Sambre et Meuse. “C’est aussi celle qui après son boulot à temps plein, se tape l’essentiel des tâches domestiques, la lessive et le ménage, les repas et le rangement, l’éducation des enfants, etc. Selon une étude récente, les femmes consacrent...

