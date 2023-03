Un coup de pouce pour découvrir sa future carrière? Vingt métiers s'exposent pour un mois à Ville 2

Une vingtaine de métiers sera présentée aux passants par les élèves et professeurs de quatre écoles de Charleroi, jusqu'au premier avril dans la galerie commerçante.

L'objectif est double: faire connaitre les écoles et valoriser les compétences de leurs élèves. "Ce qui motive les élèves à participer au salon, c'est l'envie de montrer leurs capacités et de peut-être ainsi montrer aux autres jeunes que ces métiers valent autant que les autres", a indiqué Raphaël De Dycker, directeur du centre commercial.

À l'origine, une ou deux écoles de la région occupaient des stands éphémères à Ville 2. Depuis 2016, l'événement s'est transformé en véritable "Salon des écoles". Il est organisé chaque année avec huit sections de quatre implantations scolaires représentées.

Une semaine d'exposition est prévue par implantation, durant laquelle les élèves peuvent créer et dévoiler leurs talents devant les visiteurs du centre commercial et plus globalement devant leur quartier.

Seront représentés les métiers suivants: puériculture, coiffure, esthétique, maçonnerie, art, menuiserie, électricité, boulangerie/chocolaterie, usinage, soudure, carrosserie, soins animaliers, soins infirmiers, informatique, chauffage/sanitaire, mécanique, domotique...