Charleroi : le parking arrière de la gare centrale disparaît définitivement le 15 mars

Plusieurs centaines de places y étaient accessibles gratuitement, sans limite de temps. Ce sera terminé dès le 15 mars prochain. Et définitivement.

Certains jours, ce parking débordait de véhicules, garés parfois anarchiquement, entre les pilastres soutenant l’A503. Où vont donc se déplacer ces voitures ? Ou bien sur des emplacements payants de la SNCB derrière la gare centrale (le parking n’est rempli qu’à moitié, comptez 30 euros par mois), ou bien dans les rues avoisinantes qui sont reprises en zone blanche dans le plan de stationnement de Charleroi… avec une limite de gratuité de 4 heures (et des capacités réduites). Ou bien alors ailleurs (sauf en zone rouge) grâce à un abonnement payant, actuellement 120 euros par mois.

En tout cas, le stationnement gratuit de longue durée ne sera plus possible. Fin 2021, une convention avait été signée entre le SPW et la ville pour réserver les aires de stationnement situées sous le R9 à l’usage des fonctionnaires régionaux et fédéraux. Cela concernait notamment les quartiers de l’Helios et de la rue du Rivage, dans le périmètre immédiat de l’intra-ring. La disparition du parking arrière de la gare centrale marque un nouveau pas dans ce sens.

L’échevin en charge de la Mobilité Xavier Desgain l’a rappelé : sa majorité veut favoriser la multimodalité et les modes de déplacement doux. Covoiturage et recours au transport en commun sont à privilégier. "Nous allons toutefois demander à un bureau d’études d’identifier de nouvelles réserves foncières pouvant être converties en parking", précise-t-il.