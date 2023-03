Charleroi : quatre mandats d’arrêts délivrés ce week-end suite à des “activités suspectes”

Ce samedi, alors que le PSO (Peloton Sécurisation et Ordre public) de la police patrouillait comme à son habitude, l’attention des agents est attirée par un étrange manège entre deux individus dans un immeuble de l’avenue Jules Hénin, à la ville haute. Ils se quittent, et la police interpelle l’un d’eux au niveau du Square Hiernaux – le parc vers Ville2. En séjour illégal, il portait un couteau, de la résine de cannabis, plusieurs boulettes de cocaïne et d’héroïne ainsi qu’une somme d’argent en liquide. Privé de liberté, il a été placé sous mandat d’arrêt par un juge d’instruction.

Dans l’après-midi, à nouveau, le PSO a interpellé deux individus qui ont pris la fuite dans le parc Notre-Dame en les apercevant. Tous les deux en séjour illégal, ils venaient d’arracher une chaîne à une personne d’une soixantaine d’années sur le parking de Ville2 – c’est un agent de sécurité du centre commercial qui a prévenu la police, la victime ne s’était pas rendu compte du vol parce qu’elle avait été surtout bousculée. La chaîne a été retrouvée et rendue à son propriétaire. Les deux hommes ont été placés sous mandat d’arrêt pour vol avec violence.

Enfin, en soirée, les caméras de la police (CCTV) ont vu en temps réel un deal de stupéfiants à la rue Turenne, à la ville haute. Les équipes du PSO sont intervenues, alors qu’un deuxième deal était observé par les caméras. Le dealer, interpellé, a aussi été filmé en train de planquer sa marchandise dans une cache de fortune. Des boulettes d’héroïne et du cash ont été retrouvés. L’homme, en séjour illégal également, a été privé de liberté puis placé sous mandat d’arrêt par un juge d’instruction.

Pour les quatre personnes, en séjour illégal – c’est-à-dire sans papiers du tout ou sans permis de séjour en ordre en Belgique – l’Office des Étrangers a été informé.