L’Athénée de Chimay va présenter la culture belge à des élèves venus de Turquie, d’Espagne et du Portugal

”Le programme dure deux ans. Après un déplacement en Turquie en novembre 2022, malheureusement avec seulement 4 élèves, c’est maintenant à notre tour d’accueillir des enfants : quatre turcs, quatre espagnols et cinq portugais nous rejoindront du 13 au 17 mars pour une semaine dans la Botte du Hainaut”, précise la professeure de langues Sabine Antoine, qui gère le projet avec sa collègue Nancy Durieux. Les élèves de Chimay sont très motivés à l’idée d’accueillir leurs homologues étrangers, et pour certains ce seront même des retrouvailles. “Ils sont impatients que ça commence.” Précision : le tout se fait en anglais, pour échanger plus facilement.

Le programme va être chargé, pour faire découvrir la culture belge et francophone à ces élèves venus de loin. “On prévoit de leur présenter la bande dessinée, un incontournable, mais aussi du théâtre, du Simenon, de l’Amélie Nothomb, etc.” ajoute la professeure. Ils en profiteront pour découvrir la région de Chimay et la Botte du Hainaut, notamment l’abbaye de Scourmont pour les produits locaux et l’aquascope de Virelles pour la faune et la flore sauvages. “On ira aussi à Bruxelles pour découvrir le centre-ville et le parlement européen.”

Le tout sous fait autour du théâtre et de la lecture, avec un prisme écologique et d’acceptation de l’autre. En Turquie, les élèves avaient préparé des saynètes à présenter aux invités, ce sera la même pour cette semaine du 13 au 17 à Chimay. “Il nous restera à aller à Madère, puis en Espagne où tous les enfants prépareront une pièce de théâtre internationale, tous ensemble.”