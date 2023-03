Adam, suspecté d’avoir agressé son ex-compagne, pourrait être acquitté

Dans le cas d’Adam, le parquet est très clair. Les charges semblent insuffisantes, un acquittement au bénéfice du doute est donc requis. “Je ne dis pas que la scène ne s’est pas produite, mais j’estime qu’il existe un doute raisonnable qui doit profiter au prévenu”, précise la substitute du procureur du Roi Garcez. Déjà, face à la chambre du conseil, le ministère public avait tranché en sollicitant un non-lieu pour “charges insuffisantes”.

Un complot familial

Le 18 avril 2018, au pied de la rue de la Montagne et à proximité de la rue de Montigny et du Manolo Bar, Alicia (prénom d’emprunt) trouve refuge dans l’établissement. “Elle se baladait rue de la Montagne avec une amie et le prévenu est passé en véhicule. Il a insulté son ex-compagne, qui a trouvé refuge dans le bar. Mais le prévenu est revenu à la charge”, débute la partie civile. Selon l’ex-compagne, Adam est alors sorti de son véhicule pour attraper Alicia par les cheveux et lui asséner une pluie de coups.

Version des faits vivement contestée par Adam, qui accable, lui, l’attitude de son ex-compagne. “Elle est sortie de nulle part, elle s’est mise devant mon véhicule et n’a plus voulu bouger. Elle m’a insulté, et c’est vrai que je lui ai versé une bouteille d’eau pour la mouiller et la faire bouger. J’ai aussi lancé ses lunettes pour faire diversion et la faire bouger. Mais je ne lui ai pas porté le moindre coup”, explique le jeune prévenu, qui parle d’un complot familial pour expliquer ses accusations. “Elle n’a pas accepté la rupture et donc elle m’a dit qu’elle allait me faire payer très cher.”

Pas grand-chose dans le dossier

Comme mentionné plus haut, les éléments récoltés via l’enquête permettent généralement de faire la lumière sur l’exactitude des faits. Pour cette scène de violence, le dossier est malheureusement bien maigre. Chaque camp avance un témoin, mais aucun ne semble être réellement impartial. Reste alors le constat de lésion opéré sur Alicia, aux urgences quelques heures après les faits. Mais là encore, le bât blesse. “Les traces découvertes sur l’un des bras et l’une des jambes ont été mal localisées et ne proviennent pas du jour des faits, a confirmé la victime. On parle de coups au visage et au crâne, mais rien n’a été constaté à ces endroits. On exagère à mort et on soutient des choses énormes”, résume Me Ricardo Bruno, à la défense.

Ce dernier plaide donc un acquittement. La justice tranchera début avril.