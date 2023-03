Cap sur l’espace pour la journée mondiale du big bang

L’espace et la théorie de l’univers au cœur de la journée internationale du big bang du mardi 28 mars à Charleroi. Demandez le programme !

Quatre universités (UCLouvain, UMons, ULB, Université Ouverte), deux hautes écoles (HelHa et Condorcet), une fondation, une cité des métiers, un centre de culture scientifique, un club d’affaires, des partenaires publics et privés, le tout avec l’appui de l’agence spatiale européenne : en lançant l’an dernier l’idée d’organiser une journée du big bang à Charleroi, pour rendre hommage au génie de sa plus illustre figure scientifique en la personne du mathématicien Georges Lemaître, le créateur de jeux Didier Colart était loin de se douter de l’enthousiasme qu’allait susciter son projet.

Un an plus tard, le 28 mars va prendre forme concrètement. Sous l’égide du secrétaire d’État Thomas Dermine en charge de la Politique Scientifique, un ambitieux programme d’activités marquera cette date désormais décrétée “journée mondiale du big bang”. En 2023, il s’agit de célébrer le centième anniversaire de la théorie de l’expansion de l’univers.

Georges Lemaître ©Archives Georges Lemaître de l'Université Catholique de Louvain

L’événement rencontre un triple objectif : d’abord rendre aux carolos le sens de la fierté de leur ville qui a produit d’illustres figures, en l’occurrence l’un des plus grands savants du XXe siècle. Ensuite, susciter des vocations scientifiques parmi les jeunes, et les amener à découvrir le visage du campus qui se dessine à la ville haute. Enfin, mettre en lumière les entreprises à la pointe de l’innovation technologique dans le secteur spatial, au cœur de cette première édition.

C’est un escape game urbain qui ouvrira le programme : le samedi 25 mars, les familles sont invitées à embarquer dans une aventure inédite à la découverte de l’offre d’enseignement supérieur et de formation dans la ville. Dans ce cadre, quatre gamemasters se mettront dans la peau de scientifiques célèbres, Georges Lemaitre bien sûr mais aussi Albert Einstein, Alexandre Friedman et Fred Hoyles, celui qui lâcha le premier le terme de big bang sur les ondes de la BBC un certain… 28 mars 1949 ! Les inscriptions sont obligatoires : 100 à 120 équipes pourront participer au jeu (www. BigBangGame.be).

La journée internationale s’articulera autour de quatre temps forts, tous hébergés au PBA : à partir de 13 h 30, le centre de culture scientifique organise une session de rencontres-tables rondes sur les enjeux de la vulgarisation et de la diffusion des sciences en Belgique francophone, un événement rehaussé de la présence de Marius Gilbert, vice-recteur à la recherche et à la valorisation de l’ULB. À 18 heures, la Fondation Louvain de l’UCLouvain remettra le prix Georges Lemaitre au professeur américain Sheperd S. Doleman, pour ses travaux sur les trous noirs, avec une communauté de 250 chercheurs.

À la même heure, le club d’affaires B4C accueillera deux chefs d’entreprise du secteur spatial, Benoit Deper le fondateur d’AerospaceLab dont l’usine de microsatellites doit voir le jour près des anciens ACEC, et Emmanuel Terrasse de Thales Alenia Space Belgium.

Apothéose avec une double conférence en soirée à 20 heures : du big bang à l’univers pour les nuls avec Véronique Dehant et Christophe Galfard, et perspectives de l’exploration spatiale avec le prochain astronaute belge Raphaël Liégeois, et la première femme commandante de l’ISS, l’italienne Samantha Cristoforetti.

> Infos sur www.journeemondialedubigbang.be