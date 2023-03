La première agression sexuelle a eu lieu au domicile de la victime. Le prévenu s’était rendu sur les lieux avec une amie qui, après avoir pas mal bu, a fait un malaise et a été emmenée en milieu hospitalier. L’occasion a fait le larron pour Frédéric, qui a ensuite forcé l’habitante des lieux, restée seule avec lui, à rejoindre sa chambre située à l’étage.

Quatre jours plus tard, le prévenu a de nouveau rendu visite à sa voisine, une bouteille de Vodka à la main. La dame avait alors déclaré: "Je ne veux plus que tu me touches comme vendredi dernier." Frédéric a pourtant récidivé malgré les injonctions.

Prétextant l’envie d’une cigarette, la septuagénaire a pris la fuite. "Elle a trouvé refuge chez un voisin. Elle était nue", avait confirmé le substitut Vervaeren. Convaincu de la culpabilité de Frédéric, le magistrat avait requis 6 ans de prison. Le prévenu a finalement écopé de cinq ans ferme.