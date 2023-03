Fleurus, centre du monde de l’édition

Si Charleroi est historiquement une des capitales de la bande dessinée, l’entreprise fleurusienne M.D.S. pourrait en être la cathédrale tant par la grandeur que par la richesse de son contenu. Avec ses 17.000 m² abritant quelque 12 millions de livres en français en néerlandais, ce sont plus de 250 maisons d’éditions qui trouvent place dans les innombrables allées hautes de près de 8 m. Julie Lefevere, la responsable logistique ne se fait pas prier pour tenir l’église au milieu du village et ainsi veiller à ce que non seulement les commandes des libraires mais aussi celles des particuliers partent en temps et en heure. Bien que le rangement semble aléatoire, il est conçu pour faciliter le travail des collaborateurs. Les références les plus demandées sont plus proches des tapis roulant afin que les travailleurs limitent les déplacements pour emballer un à un les colis à livrer.

12 millions de livres sont entreposés et prêts à être livrés. ©Ngom

La situation géographique dont bénéficie M.D.S., dans le zoning aux abords des grands axes routiers est un atout majeur pour les envois tant par camions pour les grosses quantités que par la poste pour les colis plus modestes.

Tout comme une cathédrale, l’entreprise se veut ouverte et accueillante notamment avec les maisons plus modestes qui cherchent asile. En effet, actuellement 9 maisons d’édition y ont été accueillies afin d’être mieux distribuées et de bénéficier du professionnalisme de M.D.S qui, associée à l’ADEB (Association des éditeurs Belges) a mis en place un système de distribution vers la France ainsi que vers d’autres pays francophones.

La mutualisation des moyens permet une plus grande marge de manœuvre et permet aux plus petites maisons d’édition de se concentrer sur d’autres choses. “Pour garantir leur équilibre économique et leur pérennité, les éditeurs belges doivent se déployer hors du territoire belge. Il est rare en effet que des éditeurs parviennent à vivre sans exporter leurs ouvrages. Quelques exceptions existent. Elles sont généralement liées à une distribution qui fonctionne en circuit fermé : l’édition scolaire, par exemple, est intrinsèquement liée à la spécificité du réseau et des programmes en Fédération Wallonie-Bruxelles. L’exportation représente environ 55 % du chiffre d’affaires des éditeurs belges (ce qui équivaut à environ 75 % de livres produits, qui sont destinés à l’export) ; le pourcentage peut atteindre 90 % à 95 % pour les secteurs de la bande dessinée et de la jeunesse. La plupart des autres genres littéraires doivent écouler leur production sur des marchés complémentaires et organiser un réseau de distribution sur des territoires francophones hors Belgique (France, Suisse, mais aussi le Canada). Si les secteurs qui réalisent ce pourcentage de vente en dehors de la Belgique sont coutumiers des réseaux de diffusion et distribution qui leur permettent une visibilité sur le territoire français et dans ses librairies, ce n’est pas le cas de tous les éditeurs belges, qui ne peuvent pourtant pas se passer de chercher des moyens complémentaires de se déployer sur ce territoire. ”

Si actuellement 9 maisons d’édition ont déjà rejoint le projet, une vingtaine devrait être distribuée d’ici la fin de l’année.