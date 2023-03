Fleurus: la piscine adapte ses horaires pour satisfaire les écoles et le grand public

Brassens aurait pu chanter les nageurs qui barbotent dans le bain public. À la piscine de Fleurus, c’est malheureusement un autre air qui s’est fredonné ces derniers jours: "Nous avons eu affaire à beaucoup de personnes mécontentes, qui n’ont pas toujours trouvé place dans notre bassin, au créneau voulu, car la demande est forte et nous avons beaucoup d’occupation à certaines heures", constate Quentin Pirsoul, gestionnaire de l’ASBL paracommunale "FleuruSports". La piscine de Fleurus reste comme elle a été conçue: elle compte cinq couloirs, sur vingt-cinq mètres de long. "Et, surtout, nous sommes l’une des rares piscines survivantes, dans notre région, parmi beaucoup de structures fermées". La situation, sur Charleroi, où seul l’Helios accueille actuellement le grand public, n’a pas besoin d’être rappelée ; du côté de Farciennes, la nouvelle structure Sambr’Aqua doit encore s’ouvrir au public, la piscine de Biesme ne rouvrira pas avant cet été "et la piscine d’Auvelais reste fermée pour travaux", précise le gestionnaire, qui résume: "Au-delà des écoles de Fleurus, ce qui n’est déjà pas rien, nous recevons des groupes scolaires de Châtelet comme de Jemeppe-sur-Sambre et c’est la même chose pour les nageurs du bain public".

Le Conseil d’administration de FleuruSports a donc été consulté pour trouver une solution, elle passe par l’implémentation d’un nouvel horaire, qui peut surprendre par son côté "saucissonné". "Notre volonté, c’est de satisfaire les uns et les autres, tout en répondant à nos missions et en étant conscient qu’il est de toute façon difficile de contenter tout le monde". Tout en espérant, évidemment, que les ouvertures et réouvertures annoncées, à Auvelais, à Farciennes ou à Marchienne-au-Pont, auront un impact positif sur la pression d’occupation de la piscine fleurusienne, Quentin Pirsoul analyse: "Il y a aussi, selon moi, un effet lié à la sortie des mesures COVID. Des gens ont pris l’habitude de nager, ces dernières années, en jauge réduite, avec des piscines sans jamais d’encombrement. Mais, ça, ça ne peut plus être le cas".

Concrètement, la piscine de Fleurus est désormais ouverte, au grand public, de 7h à 8 h 30, de 11 h 45 à 13 h 15 et de 15 h 30 à 19 h 15, les lundis ; mêmes horaires, mais jusqu’à 19 h 40, les mardis, jeudis et vendredis. Les mercredis, c’est de 7h à 8 h 30 et de 12h à 19 h 40. Les week-ends, enfin, la piscine est ouverte de 10h à 18 h 40 les samedis et de 8h à 12 h 40, les dimanches.