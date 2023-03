Cette année le thème est “pyjama avec des animaux”. À Saint-Barthélemy à Heppignies, on est fidèle à cette journée et, pour l’édition 2023, les élèves de primaire sont venus suivre les cours en pyjama mais bien éveillés. “Chaque année, nous impliquons les enfants et en profitons pour les sensibiliser. Cela nous parle particulièrement car nous avons eu ici un élève qui a eu le cancer. Nous savons ce que cela représente d’adapter la scolarité. Les cours lui étaient transmis pour qu’il puisse continuer à apprendre et avoir un contact avec l’école, ” explique Joëlle Dury, directrice de l’établissement.

Au-delà de la sensibilisation à la poursuite de l’apprentissage en milieu hospitalier, ce sont les cours qui ont été également adaptés pour l’occasion notamment pour les cours de néerlandais et anglais. Théo, Arthur, Emma et leurs camarades de classe ont suivi avec attention les cours de Madame Laurence elle-même venue en pyjama. “Nous profitons du fait que les élèves soient vêtus de leur pyjama animal pour aborder les leçons différemment. Nous travaillons les noms d’animaux et les couleurs. Même s’il s’agit d’une opération de sensibilisation dont nous discutons en cours, nous apprenons de manière ludique. Entre les lions, les licornes ou encore les zèbres il y a de quoi faire. Les élèves sont très réceptifs non seulement à la cause évoquée par cette journée en pyjama mais aussi aux leçons qui sortent de l’ordinaire. ” Nul doute que l’opération sera renouvelée dans les prochaines années vu le succès et l’empathie des élèves pour leurs congénères hospitalisés.