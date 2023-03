Un quartier de Jumet/Roux bientôt rénové

Les travaux seront exécutés dans les quartiers Gohyssart à Jumet et Aiselies/La Bassée à Roux. Ces travaux de réfection démarreront dans quelques jours par la rue de la Pensée (partie entre la rue du Pont Bergerand et la rue de la Pensée). D’une durée prévue de 120 jours ouvrables, ce chantier permettra de poser un nouvel égouttage, de nouveaux éléments linéaires, d’installer de nouveaux avaloirs, de créer de nouveaux trottoirs et de rénover la chaussée des trois rues. “Le chantier comprend une rénovation complète des revêtements, de façade à façade, sur une longueur de 340 mètres pour un montant de 689.973,72 euros. Les travaux permettront de créer une zone de plain-pied limitée à 30km/h et des trottoirs traversants à la jonction avec la rue du Pont Bergerand. Un nouveau revêtement hydrocarboné gris clair sera posé dans cette zone résidentielle. L’aboutissement de ce projet constituera une indéniable amélioration du cadre de vie”, précise l’Échevin des Travaux Eric Goffart.

Afin de faciliter l’exécution des travaux il sera interdit de stationner durant les heures de travail.

Des déviations seront mises en place via :

Rue Miss Cavell/Rue de l’Armistice/Chemin de la Cayôde/Rue César de Paepe/Rue P-J. Wéry/Rue du Pont Bergerand

Pendant les travaux des déviations seront mises en place. ©D.R.

Dans la foulée de cet important chantier, des travaux de rénovation façade à façade d’un montant de 310.000 euros seront entrepris Chemin de la Cayôde sur toute sa longueur (500m).

Dans le même quartier, la rue de l’Armistice devrait à plus long terme elle aussi faire l’objet d’une réfection en profondeur (voirie et trottoirs, co-financés dans le cadre du FRIC). Ce chantier nécessitant un financement régional pour être réalisé, le dossier est en cours d’étude et de validation par le pouvoir subsidiant.