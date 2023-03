Sept femmes carolos nous racontent les remarques du quotidien, la sexualisation, les insultes : “nous sommes légitimes !”

”On me court après dans la rue pour me dire : t’es bonne”, “j’ai ouvert mon propre café et ma famille a continué à raconter que je poursuivais mes études, parce que bosser dans un bar ça faisait “fille facile” à leurs yeux”, “tu t’es tapé qui pour être là ?”, “je dois toujours penser au plan B : je fais quoi si j’ai un enfant ?”.

Ces derniers jours, on a demandé à sept femmes connues de la région de Charleroi de nous raconter les inégalités qu’elles subissent au quotidien. Parce que ce sont des femmes, elles sont regardées différemment. Scrutées, jugées, sexualisées, … Des remarques, des détails parfois, qui font rager. Pour ce 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, on a voulu mettre en avant les violences que subissent des milliers, des millions de femmes tous les jours.

Alicia Monard est échevine à Charleroi. “Et comme tout le monde, je me fais suivre ou siffler en rue. On m’a déjà couru après pour me jeter un “t’es bonne” à la figure. C’est affreux, mais c’est très commun”, dit-elle de but en blanc. “D’ailleurs, j’ai tendance à ne pas repartir seule de l’hôtel de ville après des réunions qui durent tard. Dans la mesure où tu te fais déjà embêter à 16 heures, qu’est-ce que c’est en pleine nuit ?” Dans l’exercice de ses fonctions politiques, elle a déjà eu à subir des remarques désobligeantes. “J’aime pas ta robe, mais je te le dis pour ton bien hein”, a-t-elle déjà entendu. Julie Patte, sa collègue au collège de Charleroi, échevine également, est déjà revenue en rage après un “tu as couché avec quel journaliste pour avoir une bonne note à ton bulletin ?”. Même chose pour Rachel Sobry, députée MR, qui de son côté a déjà eu à subir les “Tu as couché avec quel patron pour en arriver là ?”. Des “plaisanteries” qui ne font rire personne, qui sexualisent les femmes hors contexte et qui remettent en question leurs compétences. Parfois, c’est institutionnalisé : “ça m’a outré quand j’ai reçu ma place de parking au Palais de Justice : des affichettes réservent l’emplacement pour “Mr le Bâtonnier”, “Mr le Président du tribunal de 1e instance” et “Mr le greffier en chef”… alors qu’on est trois femmes”, indique pour sa part Nathalie Monforti, bâtonnière du Barreau de Charleroi. Et on connaît la problématique des noms de places et rues, représentant très largement des hommes.

”La valeur d’une femme est-elle déterminée par la façon dont elle s’habille ?” se demande de son côté Mona-Lisa Maglio, danseuse et directrice artistique de Temps Danses Urbaines. “J’assume ma féminité, je joue avec mes tenues et mes mouvements lorsque je danse. Et on me le reproche : trop sensuelle, trop aguichante, j’ose mettre des talons pour danser. Ça vient aussi bien de femmes que d’hommes. Pourtant ce que je fais, je le fais pour moi. Pourquoi faut-il me mettre dans une cage : la femme maman, la femme frivole, la femme ceci, cela. J’aime autant être habillée comme un sac à patates qu’en robe moulante et maquillée… et je ne le fais pas pour le plaisir des gens qui me regardent, je le fais pour moi.” Ce regard que porte la société sur les femmes, une sorte de jugement constant, qui épie leurs faits et gestes, se retrouve partout. “Après avoir passé 10 minutes à expliquer à un collègue ma position sur une question technique, il m’a regardée, m’a dit “tu as une belle robe”, et est parti faire autre chose”, précise Rachel Sobry. “Moi, quand j’ai commencé à bosser dans mon café, que j’ai repris très jeune, j’ai arrêté mes études. Ma famille a continué à raconter partout que mes études se passaient bien, parce qu’une jeune fille qui bosse dans un bar, c’est considéré comme une fille facile”, se souvient Isabelle Cohart, tenancière du Chapeau et de la Cuve à Bière au centre-ville. “Dans le sport, on voit aussi des différences : difficultés à trouver des sponsors, des maillots coupés pour un corps de femme qui n’ont pas existé durant des décennies, pas de retransmission des matchs féminins – ou très peu”, note Krystel Ballau, manager, entraîneuse et ex-joueuse des Spirou Ladies. “Il y a des sportives qui perdent leurs sponsors quand elles deviennent maman, certains cachent leur grossesse pour retarder l’échéance. Par conséquent, il y a la question qui revient souvent : je fais quoi si je deviens maman ? Quel est mon plan B ? Des questions que les hommes ne se posent pas.”

Par l’anecdote, on voit vite que les témoignages convergent, et que la question de la place de la femme dans la société, et la façon dont elle est vue, n’est pas qu’un sujet individuel (”madame machin a été insultée/suivie/sexualisée”), mais bien un sujet collectif : toutes les femmes sont confrontées à des problèmes, divers et variés. Des problèmes que les hommes ne vivent pas. Par exemple, 98 % des femmes disent vivre du sexisme dans l’espace public, rappelait récemment le collectif Vie Féminine. Ici, on a choisi des intervenantes connues… mais c’est aussi le quotidien de beaucoup de gens, dans le bus, au boulot, à la maison. Et atteindre une certaine position sociale, dans la politique, le monde économique, le sport ou la justice, ne met pas à l’abri de cette accumulation d’insultes, de bobos, qui additionnés montrent un problème plus large, un problème de société.

Les choses progressent. Et en 40 ans, notre monde a déjà beaucoup changé. “On est regardée et observée”, admet Nathalie Monforti, “mais j’en joue avec la façon dont je m’habille, je me coiffe et je me maquille.” “En politique on voit qu’il y a une forte solidarité féminine”, ajoute Rachel Sobry. “Je suis une femme et jeune – un double handicap entre guillemets – mais je remarque qu’à force, la démystification fonctionne”. Julie Patte précise encore : “Je ne retiens pas qu’on ne fait que s’en prendre plein la figure. Il y a de plus en plus de femmes qui prennent de la place dans la vie publique, il faut pouvoir dénoncer mais aussi positiver et donner de l’inspiration : nous sommes légitimes.” Mais une question subsiste : est-ce que la situation n’avance pas – peut-être – que grâce aux combats féministes ? On est en 2023 et ce 8 mars, les militantes et militants féministes seront en rue, partout mais aussi à Charleroi, pour revendiquer l’égalité, la vraie, mais aussi rappeler que les avancées obtenues sont souvent fragiles : la question du droit à l’avortement aux États-Unis nous le rappelle. Comme une claque dans la gueule.