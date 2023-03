Un "déséquilibré" menaçant à l'hôpital Notre-Dame-de-Grâce de Gosselies: les forces spéciales déployées

Une équipe du GSA (groupe de surveillance et d’appui) et deux équipes d’intervention ont été dépêchées sur place, pour tenter de ramener le calme. Selon la zone de police carolo, finalement plus de peur que de mal. L’individu a été maîtrisé et la situation est rentrée dans l’ordre à l'hôpital.

"Un rapport médical a été rédigé et le magistrat a ordonné sa mise en observation dans un établissement psychiatrique", nous confirme le parquet de Charleroi, avisé des faits.