La société Equans, émanation d'Engie pour divers services (panneaux solaires, chaudières, air conditionné, etc.) et forte de 10.000 travailleurs, vient d'être rachetée par le groupe français Bouygues. "Sauf qu'il y avait une garantie d'emploi jusqu'en 2026. Mais là, le groupe Bouygues vient d'annoncer qu'ils licenciaient 10 ouvriers et 2 employés chez Fabricom Industries Sud, dans le "piping", un sous-groupe de 70 à 80 travailleurs", détaille Salvatore Panarisi, de la FGTB. "On demande la réintégration immédiate des 12 personnes licenciées ainsi qu'un engagement d'Equans et Bouygues pour la préservation de l'emploi jusqu'à 2026 comme prévu lors du rachat. Parce qu'on craint le bain de sang social : en conseil d'entreprise, le 27 février, Bouygues a annoncé qu'ils visaient une rentabilité à 3% pour l'instant et à 6% pour 2026 : vu comment c'est parti, cette rentabilité sera atteinte en virant des gens."

Jusqu'à 600 travailleurs seraient en grève, signale une dépêche Belga. Fleurus et Ans sont bloquées par des piquets, Fernelmont (Namur) pourrait suivre dès demain. "Nous prévoyons de continuer les actions ce mercredi, ce jeudi et peut-être encore dans les jours qui suivent", complète Salvatore Panarisi.