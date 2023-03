Aiseau-Presles: 8 tonnes de CO2 jamais rejetées dans l'atmosphère grâce aux voitures électriques, sur une seule borne

C’est dans ce cadre qu’en mai 2022, la Commune a installé une borne de recharge électrique, à proximité de la maison communale, sise rue Kennedy, à Roselies. Moins d’un an après sa mise en service, le dispositif présente déjà un bilan ultra-positif, comme le dévoile la Commune: "Cette borne rapide, à 50 KW, a déjà permis d’épargner 7,8 tonnes de CO2 sur le territoire d’Aiseau-Presles". Des relevés et calculs effectués par l’autorité communale apportent un éclairage supplémentaire: ce premier petit bilan correspond à une consommation totale de 8 MWh, en 243 sessions de recharge, pour l’équivalent de 3043 litres de carburant non consommés et, donc, 44544 kilomètres qui n’ont pas été roulés par un véhicule à moteur thermique. La Commune conclut sur un rappel important: "Entièrement financée par l’administration communale, cette borne de recharge est alimentée en électricité verte par la station de biométhanisation communale. Son coût sera amorti à court terme par les montants perçus pour ces recharges, tout en répondant à un besoin des citoyens".