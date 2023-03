Charleroi : La Quille est à remettre, “ça fait plus de 20 ans qu’on est là, avec ma mère, et j’ai maintenant envie d’autre chose”

Avant cela, c’est sa mère, Irène Hannoteau, qui faisait tourner la boutique. En 2002, Irène a repris l’ancien “bouloir” (jeu à quilles, d’où le nom du café, un ancêtre du bowling). Elle était aux fourneaux, Perle avait 11 ans, et le beau-père servait au bar. Puis les rôles ont évolué, Perle est passée au bar, Irène est restée aux fourneaux. Enfin, Perle a repris le commerce, toujours derrière le bar, pendant que l’éternelle Irène continuait à proposer ses plats aux clients.

La Quille est à remettre : Perle De Coster et sa mère (et ancienne tenancière) arrêtent. ©VAN KASTEEL

Il faut dire que la Quille, c’est “le” café typique. Des clients sympas, qui se disent bonjour et au revoir, des discussions au bar, des groupes d’amis ou de collègues qui viennent jouer aux cartes, discuter de projets, ou profiter d’une des nombreuses bières spéciales à la carte, en bouteille ou – à raison d’une ou deux par mois – au fût. Et de quoi grignoter, ou faire bonne chère, selon les envies. “C’est ça que j’ai toujours adoré ici, la convivialité et le mélange des gens”, dit Perle. “Mais en quatre ans, je n’ai pas eu de chance. Les travaux, on a toujours connu, on a bien passé la moitié de ces 20 dernières années dans les chantiers. Les quais, le métro, Rive Gauche… Sauf qu’avec la Covid – la fermeture, la perte des habitudes – suivi de la guerre et de l’explosion des prix de l’énergie, ce n’est plus possible. Je veux retrouver une vie normale. Je me suis toujours imaginé rester plus longtemps, mais voilà, je veux des horaires stables maintenant. C’est pour ça que je cherche un repreneur qui gardera l’âme de ce bistrot, son côté chaleureux et si particulier. Et il y a eu plusieurs marques d’intérêt, rien n’est fait mais j’ai bon espoir que la reprise se fasse sans fermeture ou presque. Il faut continuer, l’établissement a 135 ans depuis peu !”

Moi, je me souviendrai surtout de l’ambiance, et de la carte. De la lumière tamisée, de la musique de fond qui n’empêche pas de discuter, une proximité entre les tables… C’est pour ça qu’en lisant sur Sudinfo que les patronnes arrêtaient, je m’y suis précipité pour embrayer. Parce que durant des années, avec un groupe d’amis étudiants, on a poncé les chaises de la Quille : on y a développé nos goûts de bières spéciales, parfois entrecoupées d’un croque d’Irène. On s’est marré, on a parlé sérieusement, on a réfléchi à nos travaux de groupe, on a refait le monde. On s’y retrouve encore parfois, quand l’occasion s’y prête. Mais c’est aussi, étonnamment, dans ce bistrot que j’ai personnellement fait connaissance avec la DH, où je travaille maintenant depuis des années : un exemplaire du jour traînait sur la table du café. J’y ai trouvé des infos dont je n’avais pas l’habitude, la double page d’ouverture était sur les destinations de vacances les plus prisées des Belges. Plus loin, un scandale politique, puis des sujets légers, conso… populaires en fait, simples et intéressants. Ainsi qu’un gros cahier sportif, où – hasard – un camarade de classe publiait des comptes rendus le week-end, ce qu’on ignorait tous jusqu’à voir son nom dans les pages. On ne peut que souhaiter que l’aventure continue, même sans Perle et Irène – elles seront fidèles au poste jusqu’en juin.