Gilly: des défis pour aider 25 classes d'élèves à choisir leur futur métier

Organisé sous forme de compétition amicale, plus de 500 élèves de 2e et de 3e années de l’enseignement secondaire s’affrontent autour de différentes épreuves basées sur les métiers de la formation professionnelle.

Pour cette deuxième édition, 12 défis sont à nouveau proposés dans les domaines suivants : soins aux personnes, alimentation, construction, secteur vert, mobilité, numérique, services, commerce et gestion.

Concrètement, il s’agit d’éveiller l’intérêt des jeunes participants et de stimuler leur réflexion par rapport à leur choix d’option, de formation ou de carrière. Car choisir une orientation scolaire ou une formation est non seulement une question de passion, mais aussi de connaissances des opportunités et des choix qui s’offrent aux jeunes.

le Défi Des Talents, qui trouve son inspiration au Québec, s’organise sous forme de défis amicaux. Les élèves sont répartis en équipes de 15 à 24 élèves et réalisent une série d’épreuves basées sur les métiers de la formation professionnelle. Chaque défi dure 15 minutes et est réalisé par un ou plusieurs élèves sélectionnés en fonction de leur intérêt et de leur motivation. À la fin de la journée, chaque participant doit avoir au moins réalisé un défi.

Le Défi des Talents est un projet d’orientation interactif et innovant dont l’intention est :

D’éveiller par l’action l’intérêt des jeunes, et notamment des filles, aux métiers techniques

De stimuler leur réflexion par rapport à leur choix d’option, de formation ou de carrière par la rencontre de professionnels ;

De déployer, dans un même lieu et en une même journée, un large panel des métiers techniques pour ouvrir le champ des possibles aux jeunes et les aider à opérer de vrais choix.

12 défis proposés concernent les domaines suivants : soins aux personnes, paramédical, alimentation, construction, secteur vert, mobilité, art, numérique, services, commerce et gestion. Nouveauté pour cette année : l’armée devient partenaire.