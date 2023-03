Fleurus: tout le développement touristique se fait autour du nouveau nom "Visit Fleurus"

À cheval, ou presque, sur trois provinces, à une extrémité du Hainaut, à la frontière de Namur, juste en dessous du Brabant wallon, Fleurus et ses villages ne manquent pas d’arguments. C’est sûr, cette modification va plus loin que la cosmétique d’un nouveau nom et d’un logo repensé. Elle accompagne les processus en cours: "En pleine mutation, la Ville de Fleurus maintient également ses efforts en matière d’attractivité territoriale. Vecteur économique à part entière, créateur de richesse et d’emplois, le tourisme fait partie intégrante des facteurs d’attractivité essentiels au rayonnement de Fleurus", résume l’autorité fleurusienne.

La métamorphose a aussi quelque chose d’un iceberg: nouveau nom et nouveau logo sont le dixième émergé de la montagne de glace ; sous le niveau visible de la mer, il y a, surtout, un programme de plan d’actions envisagé sur les dix prochaines années, afin de consolider une forme de fierté aux habitants de l’entité tout en renforçant l’image de Fleurus à l’extérieur.

"Au-delà de la poursuite de la gestion actuelle, l’objectif est de mettre en place une politique touristique à long terme. L’ambition est de positionner Fleurus de manière plus marquée dans l’offre touristique de Charleroi Métropole mais aussi de la Wallonie et de l’étranger, avec les relations internationales." Pour atteindre ce but avoué, trois axes principaux seront développés en parallèle.

D’abord, il s’agira des loisirs et de la nature. Au cœur de cet axe, il y a forcément la Forêt des Loisirs, dont la revalorisation est inscrite dans la nouvelle programmation des fonds européens Feder, avec un subside à hauteur de 1 350 000 €.

Ensuite, et personne qui connaît un rien Fleurus ne s’en étonnera, il sera question de mettre en exergue la mémoire et le patrimoine, avec le joyau central qu’est le château de la Paix, dernier palais impérial de Napoléon Ier, avant la défaite de Waterloo. C’est aussi à Fleurus qu’eut lieu la dernière victoire de l’empereur, connue, partiellement à tort, sous le nom de Bataille de Ligny.

Enfin, c’est le dernier axe de développement: Fleurus est terre de folklore. Si la ville n’abrite aucun carnaval, elle vibre pour sa Cavalcade, qui anime le centre-ville à la période pascale et dont la 141e édition aura lieu ces 9 et 10 avril prochains.

Du côté de la Ville, on conclut: "Inscrit dans la dynamique de Charleroi Métropole, le choix du nom Visit Fleurus est apparu comme une évidence, qui se place aussi en cohérence avec d’autres villes telles que Bruxelles, Mons ou Bruges."