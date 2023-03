Le ministre Philippe Henry dresse l'état des lieux du plan de mobilité de Charleroi Métropole

En d’autres termes, il s’agit de renforcer la fluidité des déplacements, l’accessibilité de la zone tout en réduisant le bruit et les pollutions. Le député wallon Julien Matagne (Les Engagés) vient d’interroger le ministre de tutelle Philippe Henry sur l’état d’avancement de ce projet. Le plan de mobilité de la zone s’articule sur deux éléments: d’une part, un plan urbain de mobilité qui concerne 17 communes, et de l’autre un plan de mobilité du périmètre de soutien qui en compte 13. Six phases constituent le cheminement de la procédure: à la suite de l’élaboration du portrait de territoire et de l’analyse des données de mobilité collectées localement, les acteurs de ces plans viennent de finaliser la phase 3, qui touche à la définition d’objectifs stratégiques. Dans ce cadre, le bureau d’étude a contacté chaque commune pour rencontrer celles ouvertes à la démarche. C’est ainsi que des groupes de travail thématiques intégrant des experts locaux ont travaillé à l’identification d’objectifs. Cela va permettre de construire une vision stratégique cohérente et de formuler des visées opérationnelles.

L’étape suivante consistera à concevoir un plan d’actions concret, à l’appui d’un rapport sur les incidences environnementales. Il est important en effet de pouvoir évaluer l’impact de chacune des mesures fixées par le consortium Charleroi Métropole. Ce n’est qu’après validation du plan, qui sera soumis à enquête publique, que ses dispositions pourront être entrer en vigueur sur le terrain.