Léna, 16 ans, a passé une journée au tribunal correctionnel : elle nous explique comment ça fonctionne

Qu’est-ce que c’est, le tribunal correctionnel ?

”Le tribunal correctionnel, c’est là où se passent les audiences. C’est-à-dire des personnes qui se font juger pour leurs actes, et où les victimes peuvent obtenir justice. Dans la salle en elle-même, il y a une estrade avec 3 juges, dont la Présidente qui pose des questions et qui reformule tout ce que disent les victimes ou les prévenus pour que la greffière écrive, elle est aussi sur l’estrade, et elle prend note de tout. Puis sur la gauche des juges, il y avait la substitute du Procureur du Roi qui résume en général les faits et l’enquête qui a été faite, et qui demande aussi des peines. Devant cette estrade, il y a des gens, les parties civiles et les prévenus (c’est comme ça qu’on les appelle), c’est-à-dire les victimes et ceux qui ont fait des mauvaises choses. Il y a aussi un public derrière, qui peut venir pour soutenir les victimes ou les prévenus, par exemple. Et il y avait des journalistes sur le côté de la salle. Il y a aussi une salle derrière, invisible, avec un cachot où sont les prévenus qui sortent de prison pour être jugés. Mais dans la salle, dans le public, il y a aussi des prévenus qui peuvent là, ce sont ceux qui ne sont pas emprisonnés mais qui sont poursuivis. Mais il n’y en avait pas ce jour-là, c’étaient que des détenus qui venaient directement de prison.”

Comment se passe une audience ?

”Au tout début tout le monde se présente, les avocats expliquent pour quels dossiers ils sont là ou bien ils demandent de remettre l’audience à plus tard. Il y a même un détenu qui était sorti de prison pour l’audience mais qui y est retourné directement sans avoir été entendu. Puis, pour chaque cas, la Présidente lit le dossier, demande au prévenu s’il avoue ou pas, puis la victime est appelée – s’il y en a une – pour aussi avoir sa version. Les avocats prennent ensuite la parole pour défendre les points de vue de leurs clients, prévenus ou parties civiles. La substitute résume un peu l’enquête puis demande alors une peine, qui devrait être donnée selon elle. Enfin, la Présidente demande s’il y a des choses à ajouter avant de conclure, puis la date du jugement est annoncée, ici c’était à chaque fois quinze jours après l’audience.”

Qu’est-ce qu’il y avait comme dossiers ?

”Dans le premier, il était reproché à un prévenu d’avoir frappé sa femme et de l’avoir poussée à continuer à se prostituer pour lui remettre l’argent qu’elle recevait. Il n’était pas poursuivi pour ça mais pendant qu’il s’expliquait il a dit qu’il vendait des voitures d’occasion, donnant à la juge la possibilité de lui rappeler que si ce n’était pas dans les règles, c’était un trafic et c’était illégal. Mais ensuite, son ex-femme a dit qu’elle avait tout inventé, qu’elle avait dit ça sur le coup parce qu’elle avait appris qu’il était infidèle, et qu’elle avait menti. Pour moi, tout le monde avait l’air plus enclin à le croire lui, qui disait depuis le début que ce n’était pas vrai qu’il avait frappé sa femme ou qu’il l’avait poussé à continuer la prostitution, mais la substitute avait l’air de croire qu’il est coupable et qu’elle revient sur des déclarations pour l’aider ou par peur de représailles. Après ce dossier, il y a eu un autre homme accusé d’avoir violé sa belle fille : mais là, il a tout avoué.”

Qu’as-tu pensé de cette expérience ?

”J’ai bien aimé ! Pour cette première fois, c’étaient des gros dossiers et j’ai trouvé ça très intéressant. Au niveau de l’ambiance, elle était plutôt sérieuse mais soudain avec l’affaire de viol, ça a changé directement : tout le monde était plus froid, un peu choqué. Il y avait des pleurs du côté de la victime, de la mère qui était au courant et qui n’a rien dit. En fait, depuis longtemps – déjà avant le Covid – j’ai voulu aller dans un tribunal, mais ça ne s’est jamais fait. Là, avec le stage d’observation à l’école, j’en ai profité : c’est quelque chose que j’ai toujours voulu voir. Je ne sais pas encore quoi, mais je me dis que j’aimerais bien un métier dans ce milieu-là. Le droit, la justice, etc. D’ici là, si j’ai l’occasion et si je peux, j’irai à des portes ouvertes ou avec l’école voir plus de choses au Palais de Justice.”