”Nous manifestons notre mécontentement par rapport à nos fins de carrières. Cela veut dire que les policiers devront aller jusqu’à 65, 66, 67 ans avant de prendre leur pension. Il s’agit d’un métier pénible, difficile et risqué. Nous mettons également en avant une revalorisation barémique. Cela fait 20 ans que les policiers que rien n’a été revu. Nous avons bénéficié d’une petite mesurette de quelques euros ce qui est trop peu par rapport à 20 ans d’inaction. Il y a également le manque de personnel et le sous financement de la police fédérale et locale,” explique Patrick François, mandataire permanent CGSP Admi. Le manque de policiers est estimé à 6 000. “À l’aéroport, pour faire le travail correctement il manque 80 policiers. Le Cadre n’est pas adapté par rapport à leurs missions.”

Le choix de bloquer l’aéroport est destiné à marquer le coup par une opération visible. “C’est le gouvernement qui nous oblige à cela.”

Même si des actions à l’aéroport ne sont pas prévues dans le futur, le préavis court jusqu’au 31 mars.

Pour cette action, les policiers ont été rejoints par le service des douanes à l’intérieur de l’aéroport.