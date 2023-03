Un job étudiant cet été ? La Ville de Charleroi va chercher 50 étudiants

Il faut savoir que ça dure dix jours au moins, et que c’est payé, minimum 500€ pour les deux semaines - la Wallonie subsidie en effet à hauteur de 7€ par heure, 7 heures par jour. Il s’agit “d’inciter les jeunes à améliorer et embellir leur quartier”, “renforcer la solidarité” notamment pour les personnes défavorisées, précarisées ou âgées, et de “découvrir un travail” valorisant.

Les candidatures pour les étudiants ne sont pas encore ouvertes, mais la Ville lance d’ores et déjà un appel à candidature auprès des associations de Charleroi : un dossier proposant des améliorations dans les quartiers peut être soumis aux autorités, qui pourront alors décider où envoyer les étudiants qui seront recrutés pour cet été.

Attention, pour les associations il faudra se faire connaître avant le 22 mars. Tous les détails sur https://www.charleroi.be/actualites/operation-ete-solidaire-2023-appel-aux-partenaires