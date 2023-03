Charleroi détient le triste record national de personnes dialysées

Ce jeudi 9 mars est la Journée Mondiale du rein, occasion pour plusieurs établissements hospitaliers dont Marie Curie de sensibiliser le public à une bonne hygiène de vie nécessaire à la préservation du bon fonctionnement des reins. Au programme de la journée, des tests de glycémie, des prises de sang, des tests à l’effort, des colloques et des rencontres avec des spécialistes de la santé parmi lesquels une nutritionniste et un néphrologue.

Un bilan de santé était offert aux visiteurs. ©Ngom

Bien que des actions de sensibilisation se déroulent toute l’année, ce jeudi a été consacré à inviter les gens à se tester car 10 % de la population en Belgique a des problèmes de reins et deux tiers d’entre eux l’ignorent. “Le diabète et l’hypertension sont deux gros pourvoyeurs de maladie. Dans notre pays, il y entre 15 000 et 16 000 personnes qui ont une technique de remplacement de leurs fonctions rénales déficientes soit de la transplantation soit de la dialyse, ” explique le Docteur Serge Treille, néphrologue.

Si une attention toute particulière a été portée à la sensibilisation du public carolo, c’est que la région de Charleroi détient un bien triste record. “À Charleroi, nous avons le triste record du nombre maximal en Belgique de patients à prendre en dialyse par an et par million d’habitants soit quelque 262 patients. Pour Bruxelles par exemple, il y en a 137 par million d’habitants. ” Les équipes médicales ne restent pas sur ce constat alarmant, elles en cherchent les causes. “Quand on habite à Charleroi, on meurt 3 ans plus tôt qu’ailleurs dans le royaume et il semble que ce soit pour les mêmes causes que des personnes sont atteintes de dysfonctionnement des reins. Le niveau socio-économique est une des causes probable. La pauvreté joue sans doute un rôle même si on n’est pas l’endroit où les gens ont le revenu le plus bas. Une deuxième cause est à chercher du côté des habitudes alimentaires. La nourriture consommée contient beaucoup de sel qui donne entre autres de l’obésité, du cholestérol et de l’hypertension. Le tabac est aussi une des causes. ”

Même si Marie Curie possède le plus centre de dialyse de Belgique, le souhait des spécialistes de la santé est de prévenir l’arrivée des maladies, empêcher qu’elles n’arrivent. Pour se préserver au maximum des problèmes rénaux, il est donc recommandé notamment de boire de l’eau, de pratiquer de l’exercice physique et d’adopter un régime alimentaire équilibré.