ChatGPT, une opportunité pour l’administration

Il a fallu des millénaires pour passer du langage à l’écriture, des siècles pour remplacer le manuscrit par l’imprimerie, des décennies pour apprivoiser le son, l’image et l’ordinateur jusqu’à la révolution internet. Depuis, les étapes marquantes s’enchaînent. Aux moteurs de recherche ont succédé les réseaux sociaux, au bon vieux téléphone le smartphone connecté. Voici à présent le chatbot, un dialogueur en ligne que l’on peut solliciter pour rédiger des articles, établir des synthèses, procéder à des analyses.

À chaque innovation, l’enthousiasme se voile de peurs : celles de perdre la maîtrise de ce qui nous dépasse. La résistance au changement ne tient pourtant pas face aux facilités et avantage de la technologie. Il faut donc s’adapter, se montrer résilient vis-à-vis de la transformation de nos pratiques.

Pour l’échevin du Numérique, l’intelligence artificielle (IA) ouvre de belles opportunités à l’administration. Notamment celle de libérer des agents de l’exécution de tâches chronophages et répétitives pour leur permettre de se concentrer sur des missions à plus haute valeur ajoutée : l’accompagnement de citoyens par exemple, le service à la population. “Au quotidien, une part importante du travail de notre fonction publique consiste à rédiger des dossiers ou rapports, des notes de synthèse ou des projets de courrier, des avis d’information. Les chatbots peuvent prendre en charge ces tâches. Il faut les considérer comme des assistants, non des substituts à l’intelligence humaine.”

Eric Goffart a décidé de lancer une réflexion sur l’usage des IA par les pouvoirs locaux. Dans ce cadre, il a mis le sujet à l’ordre du jour de deux instances consultatives : d’une part le groupe d’experts qui rassemble les forces vives de Charleroi, une réunion bimestrielle. Des managers de l’administration y seront associés. D’autre part, le projet Upskills créé avec TechnofuturTIC, qui vise à favoriser la numérisation des pratiques administratives, en boostant la formation du personnel. Soixante personnes ont été mobilisées en interne. “L’arrivée des IA sur le devant de la scène nous impose d’alimenter la réflexion. Quels impacts sur la qualité du service, sur l’emploi, la productivité, la créativité ?” Ces éléments donneront matière à l’organisation d’un collège spécial dans les mois à venir.

Pour Eric Goffart, on ne peut obtenir de bonnes réponses politiques qu’à un problème correctement posé et suffisamment documenté.

En pratique : un courrier pour les riverains rédigé par l'intelligence artificielle

Pour mieux identifier les avantages et inconvénients de l’utilisation de chatGPT dans l’administration, pourquoi ne pas commencer par interroger… chatGPT ? Eric Goffart l’a fait. Avant d’aller plus loin dans sa recherche en sollicitant le chatbot pour interroger des politiques transversales.

“L’exercice est intéressant. J’ai chargé l’Intelligence artificielle de rédiger un courrier à destination des riverains d’une voirie dans laquelle des travaux de rénovation vont être entrepris. Le résultat est bluffant : non seulement, ChatGPT a intégré toutes les données de coût, financement, durée, traitement qui lui ont été communiquées, mais il appelle les usagers à la prudence, attire leur attention sur l’impérieuse nécessité de ce chantier. En quelques minutes, le courrier est déjà prêt à l’envoi, sa rédaction aurait demandé une bonne demi-heure.”

L’échevin a interrogé le dialogueur sur les moyens de lutter contre la fracture numérique. Là encore, les réponses sont complètes et bien structurées. “La base de travail est excellente, je la noterais à 9 sur 10”, commente l’échevin. Le Chatbot peut donc aussi alimenter une réflexion politique.

Eric Goffart a remis le couvert avec deux compétences de sa collègue Alicia Monard, le bien-être animal et l’égalité des chances. Les réponses n’ont fait que me confirmer la capacité de l’IA à bien cerner une problématique, à en saisir les principaux enjeux, à en comprendre le sens…

"Je suis donc convaincu de l’intérêt à le mettre au service de notre administration… dans un cadre que nous devons définir ensemble en collège, et en concertation avec le comité de direction de la ville et les représentants du personnel."