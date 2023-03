La dernière librairie de Marchienne-Docherie va devenir aussi un Point Poste

Dès ce 21 mars, elle en assurera d’ailleurs tous les services, avec l’accueil d’un point bpost, le seul de ce coin de Charleroi, pourtant densément peuplé: courrier, expédition et réception de colis, vente de timbres, envois et retraits de recommandés. "Il n’y a que les dépôts d’argent liquide que je n’effectuerai pas", lâche-t-elle. Afin de ne pas s’exposer au risque d’une nouvelle agression. La dernière lui a valu des blessures sérieuses. "Les auteurs m’ont porté plusieurs coups au visage".

Avec la digitalisation, Carole a vu son métier se transformer. Son quartier aussi a complètement changé (lire ci-contre). L’activité l’occupe 365 jours par an. La libraire ouvre du lundi au vendredi à partir de 5 h 30 jusque 17 ou 18 h, le samedi matin et le dimanche de 10 à 14 h. Jamais de congé en dehors de ceux qu’elle s’accorde trop rarement. Deux ou trois jours par an, tout au plus.

Si les semaines sont courtes, les journées sont particulièrement longues: elle consacre à son job quelque 80 heures par semaine, en moyenne. C’est que Carole est l’une des rares libraires à proposer une tournée de journaux à domicile. Elle dépose la presse avant l’ouverture de son magasin à 5 h 30.

Pour ses clients, l’offre s’est diversifiée. Ils peuvent acheter quotidiens et périodiques, articles de papeterie, tabac et accessoires, ils peuvent faire des photocopies, envoyer ou reprendre un colis, faire recharger une carte de téléphone mais aussi un compteur à budget de gaz ou d’électricité, effectuer des paris sportifs, obtenir des produits de la loterie nationale. C’est enfin le seul endroit du quartier où l’on peut prendre un café ou un chocolat chaud le matin, en attendant le bus ou la rentrée de l’école proche.

"Des clients sont devenus des amis, sourit-elle. Ils se donnent rendez-vous ici avant ou après le boulot." Ce matin-là, deux habitués terminent leur expresso quand arrive une voisine avec son bébé de 9 mois. "La petite vient chaque matin chez moi, confie Carole. Je la garde pendant que sa maman va conduire ses autres enfants en classe". La librairie Candie a un tas de fonctions au-delà de celles pour lesquelles on en pousse la porte: école de devoirs, garde d’enfants, pause du matin ou étape avant le retour à la maison, lieu de conversation. "Il arrive que des clients me demandent un conseil ou un service." Comme cet homme d’origine étrangère qui doit envoyer une lettre: Carole se charge de rédiger l’enveloppe. Ils sont 300 à 400 à entrer dans le magasin chaque jour. "Je les connais pratiquement tous".

Le quartier de la Docherie, retour sur un déclin

La Docherie à Marchienne-au-Pont, c’est l’une des sections les plus pauvres de l’entité de Charleroi. Un revenu par habitant en dessous de la moyenne, un taux d’emploi plombé par un chômage endémique: la situation socio-économique s’est dégradée avec le déclin de l’industrie lourde.

C’est en 1840 que le hameau voit le jour: la présence de cayats, des puits de mine à ciel ouvert, va en favoriser l’essor. Métallurgie, verrerie: la Docherie alimente en charbon les grandes entreprises. En peu de temps, sa population va littéralement exploser pour atteindre les 6000 habitants à la fin du 19e siècle.

Dans les golden seventies, ce quartier de Marchienne goûte aux fruits de la prospérité industrielle et du plein-emploi. Le commerce y est florissant. À l’époque, la Docherie doit compter une dizaine de boucheries, des magasins de détail et plus de vingt cafés, selon le conseiller communal Maxime Felon qui réside dans cette section de Charleroi. Carole qui y a grandi confirme. "Mon grand-père exploitait un salon de coiffure à deux pas de ma librairie" , rapporte-t-elle. C’était un vrai pôle commercial. En fait, de nombreux Dochards ont ouvert un magasin au rez de leur habitation. Ces activités vont s’éteindre avec leur départ à la pension. "Jusqu’à l’année passée, nous étions encore deux libraires , rappelle Carole. L’autre a déposé le bilan, je suis désormais la dernière." Des boulangeries et des commerces d’alimentation subsistent. Certains ont été créés récemment. Mais les lieux de rencontre manquent.

Les principaux sont d’une part le restaurant de quartier Jean Ester, mis en place par le CPAS. Lieu de formation et d’apprentissage à l’emploi, il propose en semaine un menu complet à 5 euros. L’autre institution de référence, c’est l’association saint Vincent de Paul qui distribue des vivres et propose des vêtements aux familles en précarité. Elle a accompagné plus de 1200 bénéficiaires l’an dernier.