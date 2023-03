Manger sain, manger bien ! Des collations saines et gratuites dans plus d’écoles

En Wallonie, 88 implantations scolaires (+66) et près de 11 500 élèves bénéficieront, deux fois par semaine, de collations équilibrées, durables et gratuites. Entre 1,2 et 1,6 million de potages ou collations saines variées (salades de fruits, légumes en bâtonnet, jus de fruits et légumes frais, etc.) seront désormais distribués aux enfants. C’est 4 fois plus de collations que celles délivrées jusqu’à présent. “De nombreuses études démontrent des liens existants entre situation socio-économique difficile et mauvaise nutrition. Face à la flambée de certains prix, il était important d’augmenter significativement ce projet d’alimentation saine pour les enfants, de lutte contre la pauvreté mais aussi de recours aux produits locaux, de réinsertion socio-professionnelle et de mise à l’emploi”, explique Christie Morreale.

Charleroi Métropole n’est pas oublié puisque 13 nouvelles écoles et groupes scolaires font désormais partie du programme.

Les nouvelles écoles de la région concernées sont situées à Farciennes, Erquelinnes, Aiseau, Châtelet, Lobbes, Thuin et Momignies.