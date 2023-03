Le 9 juillet 2020, la disparition de Jean-Manuel Lange (53 ans) est signalée par son épouse à la police locale de Charleroi. Son mari n’a plus donné signe de vie depuis quatre jours, à la suite d’une dispute conjugale.

L’enquête révèle que la carte bancaire du disparu a été utilisée la nuit du 5 au 6 juillet dans une agence bancaire de Marcinelle. Toutefois, la carte n’a pas été utilisée par Jean-Manuel Lange. C’est un autre individu qui est filmé dans l’agence bancaire, il s’agit de Kévin Di Mase, identifié par son beau-frère.

Kévin Di Mase est signalé à rechercher, car il est évadé de la prison de Marneffe où il purgeait une peine pour des vols avec effraction et des fraudes informatiques. L’individu est interpellé le 14 juillet 2020 à 03h20 et renvoyé en prison.

Lors de son transfert vers la prison, il informe les policiers qu’il n’a pas retrouvé le portefeuille du disparu, comme il l’a déclaré. Il accuse un tiers, qu’il appelle "le gars" d’avoir eu une altercation avec Jean-Manuel, un peu plus loin sur le chemin de halage. Il indique un endroit sur une carte où le corps de Jean-Manuel est retrouvé en état de décomposition avancé.

L’autopsie révèle une mort par strangulation, l’os hyoïde étant fracturé. La victime présente aussi des plaies à la tête, compatibles avec l’utilisation d’une grosse pierre. Le crime aurait eu lieu entre le 6 et le 7 juillet 2020.

Après avoir nié le crime, Kévin Di Mase passe à table chez le juge d’instruction, expliquant que la victime lui avait confié avoir fait du mal à des enfants. Il prétend avoir commis un vol opportuniste, après avoir tué Jean-Manuel Lange.

Le procès est présidé par Martine Baes.

Le parquet est représenté par Damien Vervaeren, substitut au parquet de Charleroi.

Me Étienne Gras et Me Marine Libois assurent la défense de l’accusé.

Les parties civiles sont représentées par Me Romain Bastianelli, Me Ricardo Bruno et Me Salvatore Callari, tous du barreau de Charleroi.

Le procès devrait durer entre trois et quatre jours.