”Monsieur Gaillette”, le chat du Bois du Cazier est mort

Pour le Bois du Cazier à Marcinelle, la semaine est triste : le chat emblématique des lieux, noir comme le charbon et des yeux jaunes, est resté près de 20 ans dans l’ancien charbonnage avant de mourir. Un bel âge pour un chat, mais qui signifie aussi qu’il faisait désormais partie du décor et de la famille : souvent dehors, il n’hésitait d’habitude pas à se laisser approcher et caresser, notamment par les enfants, signale Alain Forti, le conservateur, qui a pris la plume pour un dernier au-revoir. “Ces dernières années, il avait toutefois quitté le caractère enfiévré de l’accueil pour la quiétude de la bibliothèque, où, dans un cadre plus feutré, ses ronronnements rythmaient le travail des chercheurs.”

”Si un jour, vous croyez apercevoir un chat noir sur le carreau du charbonnage, ce n’est pas votre imagination qui vous joue des tours, mais Gaillette revenu veiller sur l’âme des mineurs.”

Son nom, Monsieur Gaillette, est tiré des produits des mines : la gaillette est de la houille (charbon minéral) brisée en petits morceaux, souvent pour servir de combustible en cuisine.