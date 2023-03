Sébastien passe un contrat avec la justice, mais ne le respecte pas et sombre dans la drogue: il espère "un peu de clémence"

Ayant formé opposition à cette décision de révoquer le sursis probatoire, Sébastien espère obtenir "un peu de clémence" de la part du tribunal correctionnel.

Et s'il n'a jamais donné suite à son assistant de justice, c'est en raison d'un malheureux enchaînement de circonstances. "Ma compagne de l'époque avait fait en sorte que je puisse avoir un domicile pour le sursis probatoire, mais quinze jours plus tard elle m'a mis à la porte. J'ai changé de province, puis il y a eu le Covid et je suis tombé dans l'héroïne", confirme l'opposant. Mais le parquet s'y oppose fermement, sollicitant plutôt la confirmation de la révocation.

Même Me Behogne, l'avocat de Sébastien, est démuni face à la situation de son client. "Les rapports sont clairs. Que dire de plus ?" Jugement le 28 mars.