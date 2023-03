Un “plan à trois” jugé pour viol : les deux prévenus acquittés au bénéfice du doute

En début de soirée, alors que tout le monde se trouvait encore dans un état “convenable”, Romain a proposé à sa petite amie de pimenter un peu les choses avec un “plan à trois”. D’après Clara et Romain, la proposition effectuée à Alicia a été acceptée par cette dernière. Et ce n’est que bien plus tard que le “plan à trois” a eu lieu, dans la salle de bains. Problème : Alicia ne semblait pas dans son état normal, en train de vomir dans la cuvette. Le trio se masturbe mutuellement, et Romain et Clara ont une seconde relation sexuelle.

Le trou noir

Face aux policiers, la mineure âgée de 17 ans évoque quelques détails de la soirée. “Elle se souvient être allée chez son amie pour son anniversaire, puis c’est le trou noir. Quand elle s’est réveillée, elle était en pyjama dans le fauteuil, sans savoir comment elle avait fait pour arriver là”, narrait le substitut Vervaeren, en reprenant les déclarations d’Alicia. Pour le substitut, Alicia était tellement loin qu’elle n’était pas dans son état normal et donc incapable de consentir. Des témoins avaient notamment confirmé avoir vu Alicia vomir et repoussé Romain, “plutôt insistant” pour remettre le couvert du plan à trois, mais cette fois-ci à l’étage après une interruption dans la salle de bains.

Le substitut Vervaeren avait également insisté sur l’importante notion juridique de consentement auprès des deux jeunes, afin que ces derniers tirent une leçon de cette triste affaire. Une peine de deux ans de prison, avec un sursis probatoire, était requise contre les prévenus.

Le doute profite aux prévenus

Ce mercredi matin, Clara et Romain ont finalement bénéficié d’un acquittement. Un doute subsiste dans le dossier et profite donc au duo. Aucun élément du dossier ne contredit la thèse selon laquelle la proposition du plan à trois a été faite et acceptée par la victime en début de soirée, lorsque tout le monde n’était pas encore “éméché”. Dans la salle de bains, Alicia n’était ni inconsciente ni endormie et elle était encore en état de boire et d’aller fumer une cigarette après les faits. “Elle n’était donc pas dans un état tel qu’elle n’était plus en état de consentir”, retient le tribunal correctionnel.