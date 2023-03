Vers 2 h 40 ce samedi matin, un accident s’est produit sur le R9 à Charleroi. Une jeune fille a hésité entre aller vers l’A 54 et la ville haute. Dans son hésitation, elle a percuté une borne en béton qui était peu éclairé et déjà endommagée par un précédent accident. Le véhicule a terminé sa course sur le flanc.