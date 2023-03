Pont-de-Loup et Farciennes: deux projets de traitement de déchets de plus

Trois demandes de permis unique ont été introduites, coup sur coup, pour des projets industriels du côté de Pont-de-Loup, Châtelet et Farciennes. Positif ? Oui… et non. Car si l’on peut faire valoir des arguments d’ordre économique et écologique, ces activités ne créent guère, voire pas d’emploi, et surtout, risquent d’exposer à des nuisances les habitants, particulièrement de Pont-de-Loup, ainsi que les usagers de la voirie empruntée.