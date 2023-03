En sursis, Waheb a recommencé à vendre: 3 ans ferme pour "assumer les conséquences"

Le 10 mars dernier, Waheb a obtenu un sursis avec une peine de 18 mois de prison. À l'époque, l'homme était impliqué dans des faits liés aux produits stupéfiants. Moins d'un an plus tard, le 22 janvier dernier, ce dernier fut interpellé par une patrouille à cause d'un comportement interpellant et qui a attisé la curiosité des policiers carolos. "Il était en compagnie d'un homme et semblait dérangé par la présence policière. Il a donc placé un objet blanc dans sa poche et a marché d'un pas décidé", expliquait le substitut Verbrigghe.