Nouveau challenge pour la Scout Silver Cup

C’était, de mémoire de scout, la 26e édition de la Scout Silver Cup, samedi dernier. Le plus grand rassemblement de scouts de la région a eu lieu cette année encore au Collège Saint-Michel de Gosselies où étaient réunis 1 900 jeunes scouts issus principalement des environs de Charleroi et du namurois. L’organisation fédère chaque année une trentaine de bénévoles qui encadrent les différentes épreuves pour lesquelles concourent les jeunes répartis en différentes catégories. Les plus petits, des enfants de la troisième à la sixième primaire ; les moyens, des ados de la première à la quatrième secondaire et enfin les pionniers s’affrontent l’espace d’une journée sportive et ludique. “Il s’agit principalement d’épreuves collectives qui font intervenir l’agilité et la force. Chaque année, la thématique change”, explique Adrien Belle, membre de la Team Relex. Après les bonbons l’an dernier, c’est cette année le thème du futur qui avait été retenu.