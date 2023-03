Pris en flag sur le site de Carsid, Geoffrey évoque une expédition urbex

De l’urbex, pas du vol

Il y a tout juste trois ans, Geoffrey a obtenu un sursis de 5 ans avec une lourde peine de cinq ans de prison. Sous étroite surveillance de la justice, le trentenaire n’a rien trouvé de mieux que de commettre deux vols et un recel, à peine une année après l’octroi du sursis. En mai et juillet 2021, Geoffrey a récupéré une plaque d’immatriculation signalée volée, a volé plusieurs parties d’un échafaudage et s’est rendu sur le site de Carsid à Dampremy. Pour ce dernier fait, c’est un plaignant qui a alerté la police en voyant Geoffrey pénétrer sur le site de l’ancienne usine sidérurgique en escaladant une clôture. Selon le parquet, si Geoffrey a agi de la sorte c’est pour y voler des câbles de cuivre.

Mais celui qui a formé opposition au jugement rendu en avril dernier conteste la thèse évoquée par le substitut Bury. “Je me suis fait arrêter sur place, mais je n’avais rien sur moi, corrige Geoffrey. C’est en réalité de l’urbex (exploration urbaine), pas du vol. ” Libérable sous conditions l’année prochaine, l’opposant espère obtenir une peine de travail autonome. Compte tenu de ses lourds antécédents judiciaires et de son comportement délinquant qui ne cesse pas, le substitut Bury souhaite la confirmation de la peine de 18 mois de prison.

Jugement le 7 avril prochain.