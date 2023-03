Le 3 janvier dernier, dans un endroit bien connu des autorités judiciaires pour des activités liées aux produits stupéfiants, les agents ont constaté la présence de Soufiane. Celui-ci a planqué un objet suspect dans un soupirail. L’intervention policière sur les lieux a permis l’interpellation du suspecté dealer et la découverte de cocaïne et d’héroïne. “Trente boulettes d’héroïne ont été découvertes dans un parapluie, ainsi que 50 boulettes de cocaïne. Le tout pour un total de plus de 40 grammes”, résumait-on du côté du parquet.

Plusieurs versions différentes

Au moment de son interpellation, Soufiane jurait ne pas être celui qui venait de planquer la marchandise. Mais à la barre, changement de cap lorsqu’il a bien confirmé avoir planqué la marchandise, qui ne lui appartenait pas. “J’ai en fait vu quelqu’un qui cachait la marchandise. Alors, je l’ai volée et j’ai ensuite planqué la marchandise ailleurs. Je n’ai rien vendu et je comptais donner le tout à quelqu’un pour qu’il puisse la revendre”, affirmait l’homme détenu à la prison de Jamioulx.

L’explication fournie à la barre ne tenait pas la route, jugeait le ministère public. Celui qui se trouvait en Belgique depuis quelques jours seulement, pour passer le réveillon du Nouvel An à Charleroi, a finalement obtenu la peine requise par le parquet.