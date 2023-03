Pour mener à bien cette campagne de sport pour tous il a été mis en place des stages proposés gratuitement à destination des enfants en collaboration avec les clubs de sport de la région. “Il s’agit d’une collaboration avec les clubs. Nous mettons en avant leur rôle social c’est pour cette raison que certains clubs et de plus en plus proposent des stages gratuits. Nous laissons toute latitude aux clubs pour choisir s’ils y participent et quand, ” explique Karim Chaïbaï, Échevin des Sports.

Avec une semaine supplémentaire de congé, les clubs peuvent plus planifier des activités dont des stages. Pour comparaison, l’année dernière étaient organisés 4 stages, cette année il y en a eu 7 sur les deux semaines. “Cela arrange aussi les clubs qui organisent aussi des stages payants et ils offrent la possibilité à certains de leur offrir leur stage. Nous ne sommes pas là pour donner une offre gratuite pour le principe de la gratuité. Il y a avant l’idée que les enfants qui n’y ont pas accès puissent y participer. Oui il s’agit de sports mais devons avoir en tête le rôle social que nous devons jouer. ”

Si l’Échevin ne se prononce pas sur le fond d’avoir deux semaines plutôt qu’une, il constate que les clubs ont su s’adapter à ce nouveau rythme. “Pour les clubs, c’est sans doute plus facile pour planifier leurs stages même si pour eux cela représente un coût. “Il s’agit d’un acte d’adhésion aux valeurs démocratiques. Nous sommes conscients que cela coûte et nous n’obligeons à rien. Nous rejoignons là l’un de nos gros objectifs du projet de Ville. Tant que nous serons là nous ne changerons pas notre fusil d’épaule et continuerons cette démarche. ”

Les clubs qui souhaitent adhérer au projet sont libres de le faire ou pas. Cette année par exemple, le club de hockey sur glace des Red roosters a participé pour la première fois. Si le nombre de participants dépend du sport pratiqué, ce sont quelque 3.000 enfants qui ont pu assister à un stage gratuitement depuis le début de la mandature et un peu plus de 100 stages qui ont été proposés.

L’engouement est tel que de nouveaux clubs ont également décidé d’offrir la gratuité à certains enfants dont les clubs de foot RUFC Ransart, Carolo Football et MonCha Academy, en basket, le Spirou Ladies et le Shinzen karaté academy.

Ces clubs s’ajoutent à ceux déjà participants. “L’offre de sport est variée. On trouve notamment du tennis de table, de la boxe ou encore de la gym. Chaque discipline est la bienvenue, ” conclut Karim Chaïbaï.