Ce qui est actuellement sûr c’est que des bornes seront placées cette année dans le Parking Campus et le parking de la place de la Digue. Pour tout le territoire de Charleroi ce sont entre 80 et 100 bornes qui seront installées. “Pour déterminer les endroits où seront ces bornes il faut encore que cela passe au Collège. Des bornes sont également prévues pour le personnel de la Ville notamment au service bâtiments, au service logistique à Montignies-sur-Sambre, au technopôle Villette pour les agents de nettoyage et dans la Cité administrative, ” explique Xavier Desgain Échevin de la Mobilité et de la Transition. Cela a pu être possible suite après avoir répondu à un appel à projet Pollec en 2020. En parallèle à ces installations de bornes il est prévu un renouvellement progressif des véhicules. “Avec l’opération Cité administrative on va déjà réduire la flotte de véhicules car pour une série de dossiers il ne sera plus nécessaire d’aller d’un bâtiment à l’autre. ”

Une deuxième salve devrait arriver par le marché groupé auquel la ville de Charleroi doit se rallier. Pour l’instant aucun planning n’est décidé. Dans ce cadre, des bornes devraient être installées dans des endroits “symboliques”. “Nous voulons rassurer les gens pour qu’ils soient sûrs de trouver de quoi recharger leur véhicule. Des bornes seront réparties sur tout le territoire en fonction de la capacité du réseau. Ores est en charge de pallier ce problème. ”

La Ville compte aussi sur les rénovations notamment des places pour y proposer le placement de bornes de rechargement. “Nous aurons prochainement une réunion avec les différents services pour se coordonner pour que ceux qui s’occupent du Plan Places intègrent bien les emplacements proposés. D’un point de vue urbanistique, dès qu’il y a un parking en ouvrage, 10 % minimum des places doivent être consacrées au placement de bornes.”

Pour la mise en fonction de bornes, la Ville compte sur l’intervention d’entreprises privées. Nous allons lancer un marché public et les entreprises du secteur devront y répondre. Elles seront en charge de concessions.

Les initiatives de placement de bornes par les entreprises devraient aussi compléter l’offre.